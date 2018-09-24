Іноземця з трирічною дитиною затримали на кордоні

Співробітники Білгород-Дністровського загону на кордоні з Молдовою затримали порушника з трирічною дитиною.

У ході патрулювання держрубежу в Роздільнянському районі на напрямку «Нова Андріяшівка» (Молдова) – «Розалівка» (Україна) охоронці кордону помітили рух невідомих осіб. У вказаний район негайно вирушила група реагування. Як з’ясувалось, порушниками кордону виявилися громадянин Грузії разом із своєю трирічною донькою. Цікаво, що 31-річний іноземець мав при собі посвідку на постійне проживання в Україні та всі необхідні документи для перетину кордону з донькою в пункті пропуску. Свої дії чоловік пояснив тим, що з причини своєї необізнаності, боявся, що під час перетину кордону з дитиною, в прикордонників могли б виникнути до нього питання.

Дівчинку одразу віддали матері-українці, яка прибула з Одеси після повідомлення про затримання. Чоловіка притягнуто до відповідальності за незаконний перетин державного кордону.