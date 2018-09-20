Майор поліції налагодив механізм одержання хабарів від водіїв імпортних автомобілів

Співробітники Служби безпеки України викрили на систематичних хабарах посадовця управління превентивної діяльності Головного управління Нацполіції в Одеській області.

Правоохоронці встановили, що майор поліції налагодив протиправний механізм одержання неправомірної вигоди від водіїв імпортних автомобілів з подвійними номерами, так званих «двійників». Оперативники спецслужби задокументували факт вимагання від місцевого жителя півтори тисячі доларів США. За вказану суму посадовець обіцяв не притягувати до відповідальності за керування автомобілем марки «BMW Х6» зі зміненими номерами агрегатів транспортного засобу.

Правоохоронці затримали посадовця поліції̈ в центрі міста під час одержання всієї суми хабара.

Наразі вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, та обрання міри запобіжного заходу. У рамках відкритого кримінального провадження тривають слідчі дії для встановлення можливої причетності до незаконної діяльності інших посадових осіб Національної поліції.

Операція з викриття зловмисника проводилась спільно з підрозділом внутрішньої̈ безпеки Нацполіції під процесуальним керівництвом військової прокуратури.