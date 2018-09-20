В Україні викрили дві спроби контрабанди наркотиків з Польщі

Під час огляду багажу, що перевозили транзитом через Київ з Варшави до Тель-Авіва, навчений для виявлення наркотиків службовий пес, відреагував на валізу, у подвійних стінках якої співробітники української прикордонної служби знайшли п’ять пакунків з білою речовиною; у них було 5,4 кг кокаїну.

«Урожайний видався день для прикордонників, та абсолютно невдалий для наркокур'єрів», - написав на своїй сторінці у Facebook речник Державної прикордонної служби України Олег Слободян.

Порошок відправлено на перевірку. За даним фактом проінформовано Національну поліцію та підготовлено повідомлення про порушення кримінальної справи за «незаконне виробництво, виготовлення, перевезення чи пересилання наркотичних заходів».

Наркотики виявили у вівторок ввечері, 18 вересня, у прикордонному пункті пропуску в міжнародному летовищі «Бориспіль» неподалік Києва.

У свою чергу, ще одну спробу перевезення контрабанди наркотиків здійснили у автомобільному прикордонному переході Будомєж-Грушів у Львівській області. У багажному відділенні рейсового автобуса, що їхав з Польщі в Україну, було виявлено сім валіз з 80 кг макової соломки – напівпродукту для виробництва наркотиків. Макову соломку з Польщі намагався ввезти громадянин України.