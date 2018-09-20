На Чернігівщині затримано сімох кримінальних "авторитетів"

Поліція Чернігівщини затримала кримінальних "авторитетів" (зокрема, з країн Кавказу), які прибули в область, аби зустрітися зі "злодієм у законі" та "узгодити" питання злочинної діяльності. Затримані перевіряються на причетність до скоєння злочинів на території України.

В ході оперативно-профілактичного відпрацювання області оперативники кримінальної поліції Чернігівщини разом із бійцями «КОРД» на трасі поблизу пункту тимчасового перебування іноземців у селі Розсудів Ріпкинського району провели сплановану спецоперацію.

Зупинивши три автомобілі, оперативники ідентифікували та із дотриманням всіх заходів безпеки затримали сімох кримінальних "авторитетів" - п'ятьох українців та двох вихідців з Кавказу.

За інформацією, затримані їхали для зустрічі зі "злодієм у законі", який утримується в пункті тимчасового перебування іноземців, щоб узгодити питання злочинної діяльності.

При перевірці в одного чоловіка поліція вилучила наркотичну речовину, яка направлена на дослідження. Наразі всі затримані після встановлення особи перевіряються поліцією на причетність до скоєння злочинів на території Чернігівщині та інших областей України.

Щодо "злодія у законі" з Кавказу, то ця особа тривалий час перебуває в пункті тимчасового перебування іноземців та чекає на вирішення своєї подальшої долі судом Київської області.