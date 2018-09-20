На Кіровоградщині невідомі намагались здійснити рейдерське захоплення фермерського господарства

За результатом проведених заходів ніхто із громадян не постраждав. Поліцейські за фактом подій розпочали три кримінальні провадження. Наразі у порядку статті 208 КПК України затримано 26 осіб. Вирішується питання про оголошення їм підозри. Про це сьогодні, 20 вересня, повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

19 вересня до Петрівського відділення поліції надійшло повідомлення від керівника фермерського господарства про те, що невідомі особи намагаються зібрати врожай на полі.

З метою забезпечення публічного порядку на місце пригоди прибули працівники поліції.

Одночасно, до поліції надійшло повідомлення про те, що на іншому полі невідомі в балаклавах пошкодили сільгосптехніку. Намагаючись втекти з місця події на автомобілях, вони створили загрозу життю та здоров’ю громадянам, які перебували на місці події, та поліцейським, які виконували свої службові обов’язки.

З метою зупинки транспортних засобів на підставі ст. 46 Закону України «Про Національну поліцію» поліцейські застосували вогнепальну зброю, пошкодивши колеса двох автомобілів.

Подію слідчі поліції кваліфікували за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 185 (Крадіжка), ч. 4 ст. 296 (Хуліганство), ч.2 ст. 345 (Погроза або насильство стосовно працівника правоохоронного органу).

За словами керівника обласної поліції Романа Козьякова, у межах розпочатих кримінальних проваджень поліцейські проводять всі необхідні слідчі дії, спрямовані на встановлення обставин подій. Додатково оглядаються місця пригод, транспортні засоби, які використовували особи під час скоєння злочину, встановлюються власники сільгосптехніки, яку використовували особи для збору чужого урожаю.

«До розслідування залучено найдосвідченіших працівників слідства, які за результатами досудового розслідування нададуть належну правову оцінку кожному учаснику події», – відмітив очільник обласної поліції.

Він додав, що наразі в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України затримано 26 осіб. Вирішується питання про повідомлення вказаним особам про підозру та обрання відносно них запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

«Слідчі клопотатимуть перед судом про обрання стосовно них запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», - зазначив Роман Козьяков.