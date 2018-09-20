Рада відправила на доопрацювання законопроект про обмеження депутатської недоторканності

Верховна Рада ухвалила проект постанови № 7203/П1, який передбачає доопрацювання президентського законопроекту про обмеження депутатської недоторканності протягом двох місяців. "За" проголосували 274 народних депутата.

Встановлюється строк подання пропозицій та поправок до законопроекту - до 19 жовтня поточного року; опрацювання комітетами - до 7 листопада, опрацювання головним комітетом - до 21 листопада 2018 року.

Зазначається, що розгляд у сесійній залі треба провести не раніше ніж через сім днів після надання нардепам висновків комітетів ВРУ.

Народні депутати відхилили аналогічний проект постанови № 6773/П1 щодо депутатського законопроекту про обмеження недоторканності народних депутатів.

Нагадаємо, Верховна Рада восени 2017 року зробила перший крок назустріч зміні Конституції стосовно обмеження депутатської недоторканності. Депутатський і президентський законопроекти спрямували до КСУ понад 300 голосами народних обранців.

Документи відрізняються тільки тим, що, відповідно до президентського, зміни набудуть чинності з початку 2020 року, а згідно з депутатським - наступного дня після офіційної публікації.

Через деякий час Конституційний суд визнав депутатський і президентський проекти змін конституційними.

Проте правовий комітет звернув увагу на застереження у висновку Конституційного суду щодо здатності України забезпечити незалежність народних депутатів - і порадив доопрацювати законопроекти.