​У консульстві Угорщини в Береговому громадянам України видають угорські паспорти

Про це свідчить відео, яке агентство "Укрінформ" отримало з власних джерел.

Процедура супроводжується келихом шампанського на честь отримання другого громадянства та інструкціями - не повідомляти про отримання документів українській владі.

При цьому громадяни України вголос присягають на вірність Угорщині.

"Присягаю, що вважаю Угорщину своєю батьківщиною. Буду вірним громадянином, захищатиму і служитиму Угорщині. Хай допоможе мені Бог", - тричі повторюють громадяни текст клятви угорською мовою на тлі угорського прапора.

Після гімну власники нових угорських паспортів отримують інструкції від угорських дипломатів. "Приховуйте від державних структур України факт отримання угорського громадянства", - закликає угорський дипломат.

"Укрінформ" попросив консульство Угорщини в Береговому підтвердити або спростувати факт видачі паспортів Угорщини українським громадянам, а також факт надання відповідних рекомендацій. Однак письмовий запит агентства поки що залишився без відповіді, а спроба зв'язатися по телефону з установою була безуспішною: абонент не розуміла української мови, а наданий інший номер не відповідав.

У посольстві Угорщини в Києві кореспонденту агентства підтвердили факт отримання запиту, але відмовилися його коментувати.

"Мы отослали ваш запрос в наше министерство. Если там захотят, то, возможно, вам ответят", - відповіла співбесідниця російською мовою і при цьому наголосила, що українською не володіє.