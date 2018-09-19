У Кривому Розі чоловік скуповував зброю, а потім її перепродував

Співробітники СБУ блокували у Кривому Розі збут військових засобів ураження.

Правоохоронці встановили, що місцевий мешканець скуповував для перепродажу зброю та боєприпаси, зокрема незаконно вивезені з району проведення операції Об’єднаних сил. Оперативники спецслужби задокументували кілька фактів збуту зловмисником засобів ураження.

У ході проведення санкціонованих слідчих дій правоохоронці виявили за місцем проживання торгівця зброєю тридцять п’ять підствольних гранат ВОГ-25 П, протипіхотну міну ОЗМ-72, вісім димових мін ДМ-11, два пістолети без маркування, дев’ятсот патронів різного калібру та п’ять магазинів від автомата Калашникова.

Вирішується питання щодо оголошення фігуранту справи про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу. У рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

Операція з викриття зловмисника проводилось спільно з Нацполіцією.

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