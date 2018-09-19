Українець намагався ввезти в Україну майже 80 кг макової соломки

Сьогодні в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Грушів» під час поглибленого прикордонно-митногоогляду рейсового автобусу «Неоплан» української реєстрації, яким як пасажир в’їжджав до України наш співвітчизник, прикордонний наряд Львівського загону за допомогою службового собаки в багажному відділені транспортного засобу виявив 7 валіз, наповнених речовиною сіро-зеленого кольору рослинного походження, попередньо – маковою соломкою.

До УСБУ в Львівській області направлено повідомлення для внесення до ЄРДР про виявлення ознак кримінального правопорушення за ст. 305 КК України «Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів».

Наразі тривають слідчі дії, а прихована від прикордонного контролю речовина, загальна вага якої склала близько 80 кілограмів, буде вилучена встановленим порядком.