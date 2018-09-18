На Луганщині виявили схрон із боєприпасами

Учора в Луганській області прикордонники спільно зі співробітниками СБУ, які діють в складі Об’єднаних сил, виявили схрон з гранатами та боєприпасами.

Спочатку правоохоронці отримали інформацію, що в одній з покинутих будівель населеного пункту Красна Талівка можливо знаходиться схрон з боєприпасами.

Після ретельної перевірки інформація підтвердилася, адже у будинку спільною групою виявлено гранати та більше 100 патронів різного калібру.

За вищезазначеним фактом прикордонниками до Національної поліції направлено повідомлення про протиправне діяння, що містить ознаки кримінального правопорушення за ст. 263 КК України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами». Тривають слідчі дії.