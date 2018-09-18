Двох злочинців, з вини яких загинула дитина, затримано на кордоні

Двоє ізраїльтян скоїли смертельний наїзд на 15-річну дівчинку та втекли з місця події.

Чоловіка і жінку, які вчинили смертельну дорожньо-транспортну пригоду поблизу Ужгорода, затримали прикордонники у пункті пропуску «Тиса» учора ввечері.

Оперативно-чергова служба Чопського прикордонного загону отримала інформацію від Національної поліції про розшук двох іноземців, попередньо - громадян Ізраїлю, які на трасі «Київ – Ужгород», в районі села Нижнє Солотвино, скоїли смертельний наїзд на 15-річну дівчинку та втекли з місця події. Прикмети підозрюваних у злочині було надіслано до всіх пунктів пропуску. Отримавши інформацію, прикордонники посилили перевірку усіх подорожуючих і за дві години у пункті пропуску «Тиса» затримали розшукуваних осіб.

Про затримання підозрюваних іноземців прикордонники проінформували співробітників ГУНП у Закарпатській області. Як встановили згодом правоохоронці, правопорушники є громадянами Німеччини та Ізраїлю. Після вчинення ДТП вони залишили свій транспортний засіб та намагались виїхати за межі України на іншому транспортному засобі.

Завдяки пильності та оперативності дій прикордонників, а також налагодженій роботі співробітників обох структур вдалось завадити втечі з країни підозрюваних у загибелі неповнолітньої дівчинки. Після того, як було складено відповідні процесуальні документи, іноземці передано представникам Нацполіції.

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