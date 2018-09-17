Біля будівлі Генпрокуратури сталися сутички
Силовики застосували сльозогінний газ.
Біля будівлі Генеральної прокуратури у Києві почалися сутички між силовиками та представниками націоналістичних рухів, повідомляє Громадське.
На місці події люди у футболках праворадикальної організації С14 та поліція діалогу.
У партії «Національний корпус» заявили, що під стіни Генпрокуратури «стягнули підрозділ спецпризначенців Нацполіції, серед яких активісти впізнають колишніх беркутівців з Майдану».
Повідомляється, що силовики застосували сльозогінний газ.