Біля будівлі Генпрокуратури сталися сутички

Біля будівлі Генеральної прокуратури у Києві почалися сутички між силовиками та представниками націоналістичних рухів, повідомляє Громадське.

На місці події люди у футболках праворадикальної організації С14 та поліція діалогу.

У партії «Національний корпус» заявили, що під стіни Генпрокуратури «стягнули підрозділ спецпризначенців Нацполіції, серед яких активісти впізнають колишніх беркутівців з Майдану».

Повідомляється, що силовики застосували сльозогінний газ.