Українці після отримання досвіду у Польщі шукають роботу у Західній Європі

Польща залишається привабливим ринком праці для робітників з-поза східного кордону. Офіційно їх на берегах Вісли один мільйон, а неофіційно – майже вдвічі більше, повідомляє Польське радіо.

Доктор Володимир Стрєльцов, ад’юнкт з Поморської академії в Слупську, підкреслює, що частина громадян України після отримання досвіду у Польщі шукає працю у Західній Європі:

«Польща залишається привабливою країною, якщо йдеться про заробіток. Адже, відомі такі приклади, коли люди мешкають або в Луцьку, або у Львові, неподалік кордону, вони беруть відпустку і, доки вона триває, працюють у Польщі. Протягом цієї відпустки вони фактично заробляють стільки ж, скільки заробляють за рік».

Даріуш Смолінський з державної інспекції праці у Слупську підкреслює, що багато працівників зі Сходу користаються допомогою чиновників. Також він розповідає, що й надалі трапляються випадки заниження розміру зарплатні та нелегального працевлаштування взагалі без виплати грошової винагороди:

«Нам важко вирахувати масштаб цього. Ми знаємо, що до нас надійшло, скажімо, кільканадцять справ такого роду. Ми всі їх розглядаємо, але треба пам’ятати, що те, що до нас надходить, – це лише вершина айсберга. Однак, ми маємо таке досягнення, коли громадянин України надіслав нам листа із подякою за працю інспектора, який домігся виплати для нього зарплатні, що він її отримав вже на території України».

Найчастіше робітників з-за східного кордону Польщі працевлаштовують на будівництві і переробних підприємствах. Також частина з них виконує сезонну працю у гастрономічних закладах та у сільськогосподарській галузі.