На Львівщині затримано слідчого поліції на хабарі

Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі старшого слідчого Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Оперативники спецслужби встановили, що майор поліції вимагав від місцевого жителя п’ятсот доларів США. За вказану суму зловмисник обіцяв не притягувати громадянина до кримінальної відповідальності за скоєння дорожньо-транспортної пригоди.

Правоохоронці затримали посадовця на робочому місці під час одержання всієї суми неправомірної вигоди.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу. У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

Операція із викриття протиправних дій поліцейського проводилась під процесуальним керівництвом прокуратури.