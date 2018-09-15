На Львівщині затримано слідчого поліції на хабарі
Затримали посадовця на робочому місці під час одержання всієї суми неправомірної вигоди.
Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі старшого слідчого Головного управління Національної поліції у Львівській області.
Оперативники спецслужби встановили, що майор поліції вимагав від місцевого жителя п’ятсот доларів США. За вказану суму зловмисник обіцяв не притягувати громадянина до кримінальної відповідальності за скоєння дорожньо-транспортної пригоди.
Правоохоронці затримали посадовця на робочому місці під час одержання всієї суми неправомірної вигоди.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу. У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.
Операція із викриття протиправних дій поліцейського проводилась під процесуальним керівництвом прокуратури.