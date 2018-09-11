ООС: 24 обстріли, один загиблий, один поранений

Упродовж минулої доби, 10 вересня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася напруженою, проте була цілком контрольованою.

Російські окупанти 24 рази відкривали вогонь по позиціях наших військ. Тричі – із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.

Противник вів прицільний вогонь із мінометів калібру 120 та 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районах населених пунктів Кримське, Золоте, Луганське, Майорськ, Шуми, Південне, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине.

З мінометів 120-го калібру ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил в районі населеного пункту Луганське, з мінометів 82-го калібру – поблизу Кримського. Позиції оборонців Водяного окупанти накрили мінометним вогнем обох калібрів.

В ході ведення бойових дій один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще один отримав поранення.

За даними розвідки, протягом доби двох окупантів знищено, чотирьох поранено.

Від початку доби ворог із великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу Кам'янки та Широкиного. Внаслідок обстрілу один військовослужбовець отримав поранення.