У Кропивницькому затримали на хабарі депутата міськради

У результаті спільної операції Кіровоградської місцевої прокуратури, УЗЕ в області та Кропивницького міського відділу поліції на отриманні неправомірної вигоди у сумі 5500 доларів США викрито депутата міської ради Кропивницького.

У ході досудового розслідування встановлено, що згаданий вище депутат вимагав та отримав від місцевого підприємця вказану суму коштів за винесення на розгляд сесії міськради питання прo надання цьому підприємцю 0,22 га землі для здійснення ним підприємницької діяльності, а у подальшому пoзитивне гoлoсування депутатів з цього питання на черговій сесії міської ради.

Депутата затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Прокурор області Анатолій Коваленко повідомив затриманому депутату про підозру за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Наразі слідчим суддею Кіровського районного суду депутату міської ради визначено міру запобіжного заходу у виді домашнього арешту.

Триває слідство.