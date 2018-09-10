«Загалом 61 прикордонник поскаржився на погіршення самопочуття. Це швидше за все пов’язано з екологічною ситуацією, з викидами у повітря з заводу «Титан». П’ятеро з них госпіталізовано, вони перебувають в Одесі, в шпиталі», ‑ про це сьогодні, 10 вересня, сказав помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян..

Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив про тимчасове припинення роботи контрольних пунктів в’їзду-виїзду «Каланчак» та «Чаплинка» у зв’язку з небезпечною екологічною ситуацією на заводі «Титан» поблизу адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом.