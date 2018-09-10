На Донеччині виявлено місце незаконного зберігання зброї та боєприпасів

Співробітники Служби безпеки України залучені до операції Об’єднаних сил спільно з поліцією виявили у Донецькій області місце незаконного зберігання зброї та боєприпасів.

У рамках розпочатого кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України під час обшуку приватного домоволодіння в Красногорівці правоохоронці виявили схованку із засобами ураження. Оперативники спецслужби вилучили зі схрону два ручних протитанкових гранатомети РПГ- 22, три реактивні гранати ПГ-7Л, три постріли ПГ-7ПМ, вісім гранат РГД-5 та Ф-1, тротилову шашку вагою чотириста грамів, вісім запалів до ручних гранат та майже півтора кілограма пластиду.

Співробітники СБУ встановили, що місце незаконного зберігання зброї та боєприпасів облаштував учасник незаконних збройних формувань, який знаходиться у розшуку за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 260 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення інших осіб причетних до протиправної діяльності.