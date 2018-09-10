На Чернігівщині затримано серійних розбійників

Останнім часом до поліції Чернігівщини почали надходити повідомлення про скоєння низки однотипних пограбувань та розбійних нападів на оселі пенсіонерів у селах. Невідомі називалися соціальними працівниками або збирачами металобрухту та проникали до помешкань. Опісля нападали на літніх людей, зв’язували їх або завдавали їм тілесних ушкоджень, вимагаючи віддати заощадження. Отримавши бажане, швидко зникали. Приголомшені нападами люди, особливо з урахуванням віку, не могли пригадати прикмети розбійників. Лише пам'ятали, що зловмисники були смагляві.

Останній такий напад стався кілька днів тому в Козелецькому районі. Представившись соцпрацівником, невідомий увірвався в оселю дідуся, побив його та зачинив у кімнаті, а сам обнишпорив усю хату. Тим часом спільниця нападника страхувала його дії, залишаючись на вулиці. Щойно зловмисник знайшов заховані у скрині 12 тисяч гривень та забрав, обоє втекли.

Провівши ряд оперативно-розшукових заходів, кримінальна поліція ГУНП в Чернігівській області викрила підозрюваних. Був розроблений план їх затримання, до якого були залучені оперативники Козелецького відділення поліції та їх колеги з Управління карного розшуку, а також патрульні поліцейські. В результаті злагоджених спільних дій поліції та працівників прокуратури вдалося затримати підозрюваних, які пересувалися автівкою.

Затримані виявилися жителями Носівського та Козелецького районів. Причому лідер злочинної групи вже перебуває у розшуку за підозрою в скоєнні розбійного нападу на Волині. Його затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.