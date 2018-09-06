На Трухановому острові в Києві впав вертоліт, є постраждалі

На місці падіння вертольота працюють правоохоронці.

Інформація про падіння вертольота на Трухановому острові у чергову частину Дніпровського управління поліції надійшла о 07:22. На місце події відразу направили наряди поліції, рятувальників та лікарів.

Слідчо-оперативна група проводить огляд місця події.

У результаті падіння двоє осіб отримали тілесні ушкодження, їх госпіталізовують. Інформація про стан їх здоров‘я уточнюється.

Попередньо відомо, що вертоліт цивільний і належить приватній фірмі.

Поліцейські встановлюють обставини події, спілкуються зі свідками та очевидцями. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.

Відділ комунікації поліції Києва

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