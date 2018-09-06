ООС: Ворог 31 раз відкривав вогонь по позиціях українських військових, є втрати

Упродовж минулої доби, 5 вересня, ситуація в районі проведення операції залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами.

Окупанти 31 раз відкривали вогонь по позиціях наших військ. Озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, противник при цьому не застосовував.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Не дивлячись на дію “шкільного” перемир'я, противник щодня збільшує кількість обстрілів.

Так, протягом минулої доби ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Сизе, Станиця Луганська, Кримське, Новотошківське, Золоте, Шуми, Новгородське, Опитне, Піски, Красногорівка, Мар'їнка, Чермалик, Павлопіль, Гнутове, Лебединське, Водяне та Широкине.

Також російсько-окупаційні війська цинічно обстріляли з великокаліберних кулеметів житловий сектор населеного пункту Красногорівка, в результаті чого виникла пожежа та був пошкоджений житловий будинок. Силами військовослужбовців та підрозділу ДСНС України, залученого до складу Об'єднаних сил, пожежу було локалізовано.

Під час ведення бойових дій протягом минулої доби один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще троє отримали поранення.

За даними розвідки, минулої доби двох бойовиків російсько-окупаційних військ було знищено, ще п'ятьох поранено.

Від початку поточної доби противник 4 рази обстріляв позиції наших військ. На Донецькому напрямку – з гранатометів та стрілецької зброї в районі Мар'їнки, на Маріупольському напрямку – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу населених пунктів Чермалик та Водяне. Втрат серед наших оборонців немає.