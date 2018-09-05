Військова прокуратура проводить чистку у власних лавах

Військова прокуратура Центрального регіону України постійно вживає відповідні заходи за фактами неналежної поведінки чи професійної непридатності співробітників.

Зокрема, за фактом вчинення слідчим військової прокуратури Сумського гарнізону Лучко І. А. ДТП у стані алкогольного сп’яніння та залишення останнім місця скоєння дорожньо-транспортної пригоди, а також за фактами неналежного виконання ним своїх службових обов’язків, військовою прокуратурою Центрального регіону було проведено службове розслідування.

В ході розслідування інформація, яка стала підставою до його проведення, підтвердилась повністю.

Військовий прокурор Центрального регіону України, державний радник юстиції ІІІ класу Григорій Рябенко звернувся з дисціплінарною скаргою до Квалифікаційно-дисциплінарної комісії прокуроров (КДКП) щодо притягнення підлеглого-правопорушника Лучка до дисціплінарної відповідальності.

Сьогодні, 05.09.2018 за результатами розгляду зазначеної дисціплінарної скарги, КДКП прийшла до висновку про наявність реальних підстав для притягнення слідчого військової прокуратури Лучка І. А. до дисціплінарної відповідальності у виді звільнення його з органів прокуратури.

Додамо, що військова прокуратура Центрального регіону України й надалі своєчасно і гостро реагуватиме на факти порушення присяги прокурора та будь-які випадки правопорушень з боку співробітників військової прокуратури.