Через викидів заводу "Кримський титан" отруїлися українські прикордонники

Українські прикордонники, які працюють на адмінкордоні з Кримом в безпосередній близькості від заводу "Кримський титан", поскаржилися на своє самопочуття.

Про це заявив помічник голови ДПСУ Олег Слободян в ефірі одного з українських телеканалів.

"Це запаморочення, нудота, головний біль, але після відповідних медичних консультацій і прийому ліків ці симптоми вдалося зняти. Таких людей замінюють на службі, дають їм можливість відпочити і ретельно обстежують", - розповів він.

Однак Слободян уточнив, що для українців, які проживають на адміністративному кордоні з Кримом, викиди заводу як і раніше не становлять загрози.

"Принципово ситуація не змінилася. Вітер продовжує дути в глибину окупованого півострова, тому для громадян України, які проживають на адмінкордоні в Херсонській області, поки немає серйозних загроз, хоча вони також відчувають погіршення самопочуття і бачать вплив на навколишнє середовище," - зазначив він.