Міноборони повернуло понад 25 тисяч га земель та 65 будівель і споруд

За результатами претензійної і позовної роботи у 2018 році Міністерству оборони повернуто понад 25 тисяч га земель та 65 будівель і споруд.

Про це 4 вересня під час брифінгу у Прес-центрі Міністерства оборони України повідомив заступник начальника Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних Сил України полковник Валентин Гринь.

Він зазначив, що упродовж 2015-2017 років до сфери управління Міноборони фактично повернуто понад 10,5 тисячі га земель оборони, ще понад 25 тисяч га повернуто з початку 2018 року. Йдеться, зокрема, про частину території Тарутинського та Болградського загальновійськових полігонів, а також авіаційного полігону у с. Поворськ Волинської області.

За словами офіцера, до 2014 року чисельність підрозділів ЗС України скорочувалась, ліквідовувалися військові частини та вивільнялися окремі території військових містечок, що створювало умови для незаконного заволодіння фондами та землями оборони. При цьому більшість випадків самовільного зайняття та неправомірного вилучення земель оборони у попередні роки відбулася внаслідок неправомірних рішень деяких місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, без згоди Міністерства оборони України. Також мали місце факти самовільного захоплення землі фізичними та юридичними особами, в деяких випадках знову ж таки за участю місцевих органів самоврядування, повідомляє сайт Кабміну.

Полковник Валентин Гринь зазначив, що за період 2015-2017 років Міністерству оборони з незаконного володіння повернуто 178 самовільно захоплених раніше будівель та споруд. У поточному році з незаконного володіння повернуто 65 будівель та споруд: 44 – у місті Дніпро, 20 – у Харкові та 1 у Кривому Розі.

«Наразі Міноборони України вирішує питання оформлення (переоформлення) правовстановлюючих документів на право постійного користування повернутими ділянками, а також вживає заходи щодо оформлення правовстановлюючих документів на будівлі та споруди», – наголосив він.

Заступник начальника Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних Сил України акцентував увагу на тому, що з метою посилення контролю за станом захисту інтересів Міністерства оборони України визначено порядок дій командирів військових частин, керівників державних підприємств Міноборони, начальників КЕВ, КЕЧ при виявленні самовільного зайняття, неправомірного вилучення сторонніми особами земель оборони або об’єктів нерухомого військового майна.

«За усіма виявленими фактами порушень проведено службові розслідування та перевірки, а за окремими випадками самовільного зайняття земельних ділянок та нерухомого військового майна правоохоронними органами проводяться досудові розслідування. Робота щодо повернення нерухомого майна та земельних ділянок до складу земель оборони продовжується», – сказав полковник Валентин Гринь.