Капітан поліції збував наркотики та боєприпаси

Співробітники Служби безпеки України викрили на реалізації засобів ураження та наркотиків тимчасово виконуючого обов’язки начальника сектору кримінальної поліції одного із районних відділів Нацполіції у Кіровоградській області.

Правоохоронці встановили, що капітан поліції налагодив протиправний механізм збуту наркотичних засобів та боєприпасів. Незаконну діяльність посадовець здійснював за посередництва наркозалежної місцевої мешканки.

Оперативники спецслужби затримали зловмисника після передачі посередниці майже двохсот грамів макової соломки, близько трьохсот грамів канабісу та набоїв до вогнепальної зброї.

Під час санкціонованого обшуку автомобіля поліцейського правоохоронці виявили ще близько двох кілограмів макової соломки та набої.

Вилучені речовини та боєприпаси направлено на експертизу.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 та ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

Операція з викриття зловмисника проводилась спільно з підрозділом внутрішньої безпеки Нацполіції під процесуальним керівництвом військової прокуратури.