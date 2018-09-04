В Одесі на СТО сталася пожежа

Як повідомляє ДСНС в Одесі, на вул. Дальницька сталось загорання у складському приміщенні станції технічного обслуговування. До місця виклику були негайно спрямовані пожежно-рятувальні підрозділи за підвищеним номером виклику. По прибуттю на місце пожежі перших підрозділів о 21:03 було встановлено загорання мастильних матеріалів та невідомих речовин у складі на першому та другому поверхах. Постійно виникали вибухи невідомого походження. Внаслідок інтенсивного горіння о 21:19 сталось обрушення даху і пожежа розповсюдилась на площу 150 кв. м. Під час падіння елементів конструкцій даху і гасіння пожежі 4 вогнеборці отримали травми та бригадою швидкої медичної допомоги з різного ступеня ушкодженнями доставлені до лікувальних закладів. Рятувальники о 21:50 пожежу локалізували на площі 200 кв.м. та о 22:24 ліквідували.

По місцю виклику були залучені допоміжні служби, аварійні бригади, національна поліція, служба медицини катастроф. Від ДСНС залучалось 62 чоловіка особового складу та 14 одиниць основної та спеціальної техніки. Причина пожежі встановлюється.