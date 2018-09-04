На Вінниччині заблоковано незаконний збут наркотичних та психотропних речовин

Співробітники Служби безпеки України блокували у Вінницькій області незаконний збут наркотичних та психотропних речовин.

Правоохоронці встановили, що двоє мешканців Хмільника замовляли через мережу Інтернет наркотики для перепродажу на території регіону. Ділки отримували «товар» з Одеси поштовими відправленнями.

Співробітники СБУ затримали обох зловмисників після одержання чергових «посилок» з майже ста дозами важкого наркотику – альфа-метилфентанілу. Вартість виявленого наркотичного засобу за цінами «чорного ринку» становить майже вісімдесят тисяч гривень. Вилучену речовину направлено на експертизу.

У рамках відкритих кримінальних проваджень за ч. 1 ст. 307 та ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України триває досудове розслідування.

Викриття зловмисників проводилось спільно з поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури.