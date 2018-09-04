На Вінниччині заблоковано незаконний збут наркотичних та психотропних речовин

На Вінниччині заблоковано незаконний збут наркотичних та психотропних речовин

Двоє мешканців Хмільника замовляли через мережу Інтернет наркотики для перепродажу на території регіону.

Джерело: Відомості

Співробітники Служби безпеки України блокували у Вінницькій області незаконний збут наркотичних та психотропних речовин.

Правоохоронці встановили, що двоє мешканців Хмільника замовляли через мережу Інтернет наркотики для перепродажу на території регіону. Ділки отримували «товар» з Одеси поштовими відправленнями. 

Співробітники СБУ затримали обох зловмисників після одержання чергових «посилок» з майже ста дозами важкого наркотику – альфа-метилфентанілу. Вартість виявленого наркотичного засобу за цінами «чорного ринку» становить майже вісімдесят тисяч гривень. Вилучену речовину направлено на експертизу.

У рамках відкритих кримінальних проваджень за ч. 1 ст. 307 та ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України триває досудове розслідування.

Викриття зловмисників проводилось спільно з поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури.

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