На Херсонщині в повітрі виявили токсичні речовини

У Херсонській області виявили токсичні хімічні речовини в повітрі. Про це повідомив представник Державної прикордонної служби України Олег Слободян на своїй сторінці в Facebook.

"Сьогодні близько 15 години, під час вимірювання хімічного складу повітря прикордонники Херсонського загону виявили наявність хімічних речовин в повітрі. Прилади показали перевищення вмісту хімічних речовин (токсичні промислові речовини)", - повідомив Слободян.

За його словами, зараз про це проінформовані місцеві органи самоврядування, ДержНС та інші правоохоронні органи.

Також внесені зміни в організацію служби прикордонних нарядів, прикордонники в межах компетенції продовжують відстежувати ситуацію.

Раніше повідомлялося, що на півночі Криму стався викид в атмосферу невідомої речовини. Зазначалося, що на металевих предметах, дахах будинків, листі дерев утворився маслянистий наліт, що має жовтуватий відтінок

Пізніше "голова" анексованого Криму Аксьонов заявив, що ситуація з викидом в атмосферу невідомої речовини виходить за межі норми.