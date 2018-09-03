В Україні стартували військові навчання Rapid Trident 2018

На українському полігоні в Яворові Львівської області стартували міжнародні військові навчання «Репід Трайдент – 2018» (Rapid Trident 2018). У них беруть участь 2200 тис. солдатів, - повідомило Міністерство борони в Києві.

«Цьогорічний "Репід Трайдент - 2018" є наймасштабнішим спільним сухопутним навчанням», - зазначають у відомстві.

У навчаннях беруть участь солдати з 14 країн. Це держави-члени НАТО і країни союзники Альянсу: Україна, США, Азербайджан, Болгарія, Данія, Грузія, Канада, Литва, Молдова, Німеччина, Польща, Румунія, Туреччина і Велика Британія.

До навчань також залучені солдати багатонаціональної Литовсько-Польсько-Української бригади імені великого гетьмана Костянтина Острозького.

Цьогорічний «Репід Трайдент – 2018» триватиме до 15 вересня.