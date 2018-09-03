У Києві спіймали особливо небезпечного злочинця

Співробітники Служби безпеки України затримали в Києві кавказького "злодія в законі", який причетний до скоєння тяжких і особливо тяжких злочинів. Про це повідомили в прес-центрі Служби безпеки України.

Відзначається, що правоохоронцям вдалося встановити факт порушення заборони на в'їзд одним із злочинців на прізвисько Папуна, який повернувся в Україну з однієї з країн Південного Кавказу.

Оперативники СБУ отримали інформацію про те, що злочинець знаходиться на території України для координації злочинної діяльності одного з кримінальних угрупувань.

"Злодій в законі" повинен був взяти під контроль перерозподіл грошових потоків від грабежів, розбійних нападів, крадіжок і вимагання, - йдеться в повідомленні.

Співробітники Служби безпеки України затримали зловмисника в Оболонському районі Києва і видворили за межі країни в примусовому порядку.