В аеропорту Одеси затримали злочинницю з Ірану

Учора в аеропорту Одеси під час заходів прикордонного контролю стосовно однієї із пасажирок, які прибули зі Стамбула, спрацювала база даних Інтерполу. 32-річну громадянку Ірану було виведено з загального потоку та затримано встановленим порядком. Як з’ясувалось, жінку розшукували правоохоронні ограни Ірану за злочин, пов'язаний із організацією торгівлі людьми.

Про виявлену злочинницю поінформовано Укрбюро Інтерполу в м. Києві, особу передано співробітникам Нацполіції.