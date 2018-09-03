З 1 вересня на українсько-білоруському кордоні розпочався другий етап сезонного пропуску громадян для збору дикоросів, який буде тривати до 15 листопада 2018 року.

Відучора на ділянці відповідальності відділу прикордонної служби «Березове», що у Рокитнівському районі Рівненщини, прикордонники Луцького загону розпочали пропуск громадян для збору дикоросів.

Оформлення громадян вже традиційно буде здійснюватись в трьох тимчасових місцях пропуску «Познань», «Березове» та «Дроздинь» щоденно з 08.00 до 20.00.

Зауважимо, що протягом всього сезону збору дикоросів від державного кордону з профілактичною метою та відповідними роз’ясненнями законодавства було повернуто 388 дорослих та 47 дітей: деякі намагались скоротити шлях поза пунктами пропуску, а деякі, активно збираючи ягоди на українській території, через свою неуважність могли потрапити на територію суміжної країни.

Білоруськими прикордонниками було затримано 52 порушники державного кордону, яких притягнуто до адміністративної відповідальності за порушення законодавства з прикордонних питань.

Державна прикордонна служба України нагадує, що з 29 квітня 2018 року набрав чинність Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення прикордонної безпеки держави».

Закон кардинально змінює правове поле щодо адміністративного провадження у прикордонній сфері.

Так, згідно зі статтею 185-10 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за вчинення злісної непокори законним вимогам прикордонного наряду донедавна передбачався максимальний штраф у розмірі всього 170 гривень. Відтепер мінімальний штраф за цією статтею становить 850 гривень, а максимальний 3400 гривень.

Крім того, за незаконне перетинання державного кордону (стаття 204-1) мінімальний штраф становить 3400 гривень, а максимальний - 13600 гривень.

Відповідно до законодавства Республіки Білорусь, за порушення державного кордону наступає як адміністративна, так і кримінальна відповідальність.

Тому Державна прикордонна служба України звертається до громадян та інформує про адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення законодавства як України, так і Республіки Білорусь з прикордонних та природоохоронних питань.

Повідомляємо, що у разі систематичних порушень державного кордону, прикордонного режиму та інших порушень законодавства у прикордонній смузі, білоруська сторона може скасувати досягнуті домовленості про сезонний пропуск громадян на свою територію.