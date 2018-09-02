ООС: 11 обстрілів, один загиблий, двоє поранених

Упродовж минулої доби, 1 вересня, ситуація в районі проведення операції мала ознаки стабілізації і залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами.

Окупанти 11 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. Озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, противник при цьому не застосовував.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Кримське, Троїцьке, Південне, Павлопіль, Водяне та Широкине.

Противник помітно зменшив кількість обстрілів, хоча й не припинив їх на час “шкільного” перемир'я повністю.

Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються взятих на себе зобов'язань щодо припинення вогню.

Під час ведення бойових дій протягом минулої доби один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, і ще двоє отримали поранення.

Разом з тим, минулої доби три бойовики російсько-окупаційних військ було знищено, ще двох поранено.

Від початку поточної доби противник двічі обстріляв позиції наших військ. На Донецькому напрямку - поблизу Мар'їнки зі стрілецької зброї, на Маріупольському напрямку – зі стрілецької зброї та гранатометів в районі Лебединського. Втрат серед наших оборонців немає.