Чоловіка, який взяв у заручники власних дітей, затримали

Сьогодні вранці до поліції звернулась жінка та повідомила, що чоловік її сестри влаштував вдома сварку і б’є дружину.

На виклик на вулицю Жмеринську у Святошинському районі відразу прибув наряд патрульних. Вони з'ясували, що жінка втекла з квартири, а її кривдник забарикадувався в помешканні із чотирма дітьми віком від 3-х до 13-ти років і погрожує зброєю.

На місце одразу були направлені спецпризначенці та слідчо-оперативна група, введено поліцейську операцію «Заручник».

«Із чоловіком проводили перемовини, а коли зрозуміли, що він не випустить дітей, вирішили діяти. Впевнившись, що під час штурму діти не постраждають, спецпідрозділ отримав команду розпочинати силову частину операції. Дітей звільнили, а зловмисника затримали, ‑ повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

Наразі діти перебувають у безпеці, їх життю нічого не загрожує.

У помешканні працює слідчо-оперативна група, буде проводитися огляд.

Подія зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Святошинського управління поліції. Вирішується питання про відкритті кримінального провадження.