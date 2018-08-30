У Києві знешкоджено групу наркоділків, які також продавали зброю з зони АТО

Злочинці організували лабораторію з виготовлення психотропних речовин в гаражі.

29.08.2018 за процесуального керівництва військової прокуратури Київського гарнізону Центрального регіону України безпосередньо після збуту психотропної речовини «амфетамін» у кількості 180 грам та затримано колишнього бійця батальйону патрульної служби поліції особливого призначення «Золоті ворота», учасника бойових дій. Затриманий одержав за реалізований наркотичний засіб 1000 доларів США.

Затримання проводилося слідчими Головного управління Національної поліції в Київській області за оперативного супроводження співробітників Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБ України.

Під час обшуку за місцем проживання затриманого виявлено 2 гранати РГД та 80 патронів калібру 7,62, а також психотропні та наркотичні речовини.

Крім цього, у рамках проведення негласних слідчих (розшукових) дій також задокументовано факт збуту затриманим 06.07.2018 психотропної речовини «амфетамін» у кількості 100 грам та 8 патронів калібру 5,45, за які він одержав 760 доларів США, а також викрито злочинну діяльність ще двох учасників злочинного угрупування. Ці двоє організували діяльність лабораторії з виготовлення психотропних речовин в гаражному приміщенні одного з гаражних кооперативів м. Києва. Обох «нарковиробників» затримано.

Під час санкціонованого судом обшуку у вказаному приміщенні виявлене приладдя для виготовлення психотропних речовин, самі речовини та їх окремі компоненти. Також наркотичні речовини виявлені за місцем проживання вказаних осіб.

На даний час готуються усім трьом готуються повідомлення про підозру у вчиненні злочину. Колишньому поліцейському - у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 263 та ч. 3 ст. 307 КК України, а обом нарковиробникам - у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України. Також готується клопотання до суду про обрання відносно всіх підозрюваних запобіжного заходу у виді взяття під варту.

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