Ворог ігнорує домовленості про "шкільне" перемиря

Упродовж минулої доби, 29 серпня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася напруженою, проте була цілком контрольованою та мала ознаки до стабілізації.

Російські окупанти 18 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ, у тому числі 1 раз із озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.

Противник вів прицільний вогонь із міномету калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районах населених пунктів Станиця Луганська, Кримське, Новотошківське, Троїцьке, Світлодарськ, Південне, Новгородське, Новомихайлівка, Павлопіль, Гнутове, Талаківка, Лебединське та Водяне.

На Горлівському напрямку в районі населеного пункту Новгородське противник застосував міномет.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил упродовж доби не допущено.

Від початку доби противник один раз обстріляв наші позиції в районі Луганського зі станкового протитанкового гранатомету.

В цілому інтенсивність обстрілів позицій Об'єднаних сил помітно знизилася, хоча повністю умов “шкільного” перемир'я ворог не дотримується.