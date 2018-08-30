В результаті системних заходів, які реалізовуються співробітниками військової контррозвідки СБУ зі складу Об’єднаних сил у взаємодії з іншими правоохоронними органами, від початку операції Об’єднаних сил викрито 51 учасника та посібника терористичних організацій «ЛНР/ДНР», 39 із яких затримано, 12 оголошено у розшук.

Так, упродовж травня-серпня 2018 року за матеріалами військової контррозвідки СБУ судовими інстанціями Донецької та Луганської областей винесено 26 (21 та 5 відповідно) обвинувальних вироків за статтями 256 «Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності», 258-3 «Створення терористичної групи чи терористичної організації» та 260 «Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань» КК України.

До позбавлення волі на строки від 6 до 9 років засуджено 5 колишніх бойовиків, від 3 до 5 років отримали 14 прихильників «руського миру», які зазіхали на територіальну цілісність України. На 3 та менше років позбавлені волі 7 осіб, які сприяли діяльності терористичних організацій.

Частина затриманих громадян України, які були обманом втягнуті до проросійських бандформувань, не мали на своїх руках крові та співпрацювали зі слідством, надаючи допомогу зі встановлення організаторів та найбільш активних учасників протиправних дій на Донбасі, звільнені від кримінальної відповідальності.

На розгляді в судах знаходяться 3 справи, ще за 6 кримінальними провадженнями тривають слідчі дії.