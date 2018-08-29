Ворог вкотре застосував важке озброєння

Упродовж минулої доби, 28 серпня, ситуація в районі проведення операції була напруженою, проте залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами.

Окупанти 32 рази відкривали вогонь по позиціях наших військ, в тому числі й із застосуванням забороненого важкого озброєння.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках – із танків, ствольної артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 82 і 120 мм.

Ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Кримське, Попасна, Троїцьке, Новолуганське, Майорське, Південне, Новгородське, Авдіївка, Красногорівка, Мар'їнка, Новомихайлівка, Чермалик, Павлопіль, Гнутове, Лебединське, Водяне та Широкине.

В районах населених пунктів Троїцьке, Новолуганське, Новгородське, Новомихайлівка, Чермалик, Гнутове, Лебединське, Водяне окупанти здійснили 9 обстрілів позицій Об’єднаних сил із заборонених Мінськими угодами ствольної артилерії та мінометів. Крім того, поблизу Лебединського противник обстріляв наші позиції з танків.

При загостренні ситуації підрозділи Об’єднаних сил відкривали вогонь у відповідь для придушення вогневих засобів противника.

Протягом доби втрат серед наших захисників немає.

За даними розвідки, трьох окупантів знищено.

Вночі окупанти двічі обстріляли позиції Об'єднаних сил з великокаліберних кулеметів поблизу населених пунктів Гнутове та Талаківка.