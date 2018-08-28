В Одесі дівчина за допомогою зброї виясняла стосунки з хлопцем

В Одесі дівчина в неадекватному стані влаштувала стрілянину біля ресторану "МакДональдс". Унаслідок інциденту потерпілих немає. Про це в ефірі "112 Україна" повідомив Руслан Форостяк, радник голови поліції Одеської області.

"Цей конфлікт біля ресторану "МакДональдс" стався в компанії, що відпочивала в "Аркадії" і в ранішній час поверталася додому. Унаслідок конфлікту між чоловіком та 22-річною дівчиною остання здійснила декілька пострілів у заднє скло автомобіля з травматичної зброї, яка належить цьому чоловікові", - розповів Форостяк.

У поліції зазначили, що внаслідок інциденту ніхто не зазнав тілесних ушкоджень. Госпіталізували дівчину, тому що вона була в неадекватному стані.

"Зараз вирішується питання правової кваліфікації цих подій. Дані про подію поки ще не внесено до ЄРДР, але вирішується питання, чи є в діях ознаки хуліганства або ще якісь правопорушення, наприклад, умисне заподіяння тілесних ушкоджень. Експертизу її стану було зроблено. Але в нас до моменту внесення даних до ЄРДР цих даних не надають навіть поліцейським", - зазначив радник голови поліції.