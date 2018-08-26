Медведчук звинувачує омбудсмена Денисову, що переговори по Сенцову зупинились

Лідер громадського руху "Український вибір" Віктор Медведчук, який займається питаннями обміну українських та російських ув'язнених, заявив, що переговори щодо звільнення українського режисера Олега Сенцова припинилися через конфлікт українського та російського омбудсменів.

Про це він повідомив в ефірі 112 каналу.

Медведчук підкреслив, що кілька місяців тому він вів переговори з РФ по Сенцову, а зараз навіть не знає, хто займається цим питанням.

"Були різні варіанти, які були предметом обговорення. Те, що відбувається сьогодні - я бачу, що ці переговори не ведуться", - сказав політик і додав, що вів переговори на прохання президента України Петра Порошенка.

Він підкреслив, що зараз переговори по Сенцову помітно зупинилися.

"Чому? Тому що почалися розборки між уповноваженими з прав людини - Денисовою і Москальковою. Я не вважаю правильним те, як поводиться пані Денисова. Вона поводиться не як уповноважений з прав людини, а як політик. Її дії необачні ...", - сказав Медведчук.

Він припустив, що звернення і вимога через міжнародні організації навряд чи вплине і потрібно пропонувати Росії когось натомість.