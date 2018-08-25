Кремль готує операцію «Проросійська Україна». Це буде геополітична катастрофа. У жодній державі колишнього соціалістичного табору не було настільки багато агентів колишнього КДБ, що в Україні.

Кремль веде широкомасштабну підривну діяльність проти Центрально-Східної Європи і докладе всіх зусиль, щоб проросійський кандитат на посаду президента України виграв вибори у березні 2019 року. Крім того, Москва влаштовує своїх агентів у всіх без винятку політичних силах цієх держави, щоб майбутня Верховна Рада не була здатна захистити і зміцнити незалежність України. Тим більше, що станнім часом російські спецслужби звернули особливу увагу на українські патріотичні організації, до яких Росія в масовому масштабі вводить своїх агентів, інформує Польське радіо.

На практиці всі кандидати на посаду президента України мають зв’язки з Росією, її агентами або проросійськими силами, тому що насправді весь політичний клас України був сформований у дев’яностих роках минулого століття під строгим контролем спецслужб спадкоємців совєтського КДБ.

Це є наслідком постколоніального та посткомуністичного статусу України. Експерт з питань України, викладач Оксфордського університету та чільний фахівець аналізу конфліктів при Британській військовій академії, Джеймс Шерр ще 2002 року в інтерв’ю для інформаційної служби Defense-Express помітив, що «Україна та її державні установи можуть бути інфільтровані людьми, приватні інтереси яких суперечать українському державному інтересові. Питання стосується також залежності України від міжнародних структур колишнього Радянського Союзу, які використовують цілком неоднозначні та приховані методи дій, щоб ускладнити інтеграцію України з Європейським Союзом». Опісля, 21 грудня 2004 року, на сторінках українського щоденника «День», британський експерт був ще більш конкретним: «Для Росії, – сказав Шерр, – у державах колишнього Радянського Союзу холодна війна триває донині».

Ще у серпні 2004 року колишній полковник КДБ Олег Гордієвський, який у 1985 році втік на Захід і живе тепер у Лондоні, в інтерв’ю для BBC Бі-Бі-Сі, сказав, що «у Києві резидентура ФСБ та ГРУ влаштувала на роботу понад 100 людей», а всі обласні та регіональні департаменти ФСБ у Росії мають обов’язок набирати агентів з України – означає це, наприклад, що коли впливовий українець перебуває у відряджені або в сімейних справах у Сибіру, люди місцевого ФСБ заохочуватимуть його до співробітництва. Отже, впродовж останніх десятиліть ФСБ могла набрати тисячі нових агентів, не враховуючи тих, які співпрацювали ще із совєтським КДБ.

Гордієвський помітив, що «зі служби безпеки в Києві багато інформації витікає до Москви». На думку Гордієвського – служба безпеки настільки міцно пов’язана з російським ФСБ, що варто придивитись, чиї інтереси вона захищає – російські чи українські?

І попри факт, що останнім часом в СБУ з’явилося чимало професійних офіцерів – патріотів України, вплив проросійських сил у цій спецслужбі величезний.

Російський дисидент шістдесятих років Владімір Криловський в українському тижневику «Персонал Плюс» писав, що «українські партії, суспільні та урядові організації (у тому структури виконавчої та законодавчої влади) інфільтровані агентами спецслужб, серед них – „стукачі”, які колись працювали для КДБ. Їх – тисячі! Зокрема, це агенти впливу, які є активними в суспільному та політичному житті. Якщо буде така потреба, вони можуть спонукати до розколів у суспільних рухах та партіях, провокувати сварки політиків, вдаючи лібералів, маніпулювати громадською думкою». Наступні події української політики повністю підтвердили слова Криловського.

Засновник української розвідки, генерал СБУ Олександр Скіпальський твердить, що у жодній державі колишнього соціалістичного табору не було настільки багато агентів колишнього КДБ, як в Україні. Російські лобісти, такі як Дмитро Табачник та Віктор Медведчук (колега Путіна) мали величезний вплив на кадрову політику українського уряду. Діячів українських незалежницьких організації виключено з влади. Запасу держаних службовців, які розуміють суть національних інтересів України, не існує. Його знищено в основі.

Отже, хребет української держави заражений проросійськими кадрами та агентами Кремля. Нині вони зорганізовані, змобілізовані і очікують створення сприятливих умов до радикальної зміни напрямку вектора української зовнішньої політики в бік Росії.

Вибори – ідеальний час для російських агентів, які при активній підтримці Кремля прагнуть захопити владу в Україні. Тому Росія вільно витрачає величезні суми і докладає всіх зусиль, щоб проросійські політики, вороже налаштовані до незалежності України, працювали в офісах українських депутатів, держустановах та в президента.

Російське втручання у президентські вибори в Україні є викликом для всієї системи міжнародної безпеки.

Якщо кремлівський сценарій російського втручання у вибори в Україні виявиться успішним, – це буде геополітична катастрофа в європейському та глобальному масштабі. Російській імперіалізм відродиться з попелу і негайно почне дестабілізувати всю Центрально-Східну Європу. Балтійські держави, Польща, Румунія стануть метою російської агресії та сценою інтенсивної гібридної війни. У випадку втілення в життя такого сценарію вся західна цивілізація стане над прірвою.

Джерело: JAGIELLONIA.ORG, Автор: Влодзімєж Іщук/A.P.