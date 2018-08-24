У Києві та в Закарпатті виявили арсенали зброї та боєприпасів

Співробітники Служби безпеки України виявили в Києві та в Закарпатській області арсенали зброї та боєприпасів.

Правоохоронці встановили, що житель одного з населених пунктів Закарпаття під «замовлення» вдосконалював бойову зброю. Підготовлений до продажу «товар» зловмисник поштою переправляв до столиці своєму спільнику.

Засоби ураження зловмисники зберігали за місцем проживання та у гаражах.

Оперативники спецслужби затримали мешканця Києва під час отримання чергового поштового «відправлення». Другого фігуранта провадження співробітники СБУ затримали в одному з районів Закарпатської області.

Під час проведення санкціонованих обшуків у помешканнях та гаражних приміщеннях затриманих правоохоронці виявили пістолет-кулемет УЗІ з глушником, дві рушниці, бойову гвинтівку з глушником, чотири пістолети Макарова, пістолет-револьвер, чотири пістолети іноземного виробництва, елементи для переобладнання вогнепальної зброї, інші засоби ураження та велику кількість набоїв різного калібру. Вилучену зброю направлено на експертизу.

В рамках розпочатого кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 та ч. 1 ст. 201 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчо-оперативні заходи.

Операція з викриття зловмисників проводилась співробітниками Управління СБУ в Закарпатській області спільно з військовою прокуратурою.