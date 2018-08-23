Гройсман пообіцяв викорінити «схеми», попри тиск і палки в колеса

Боротьба з контрабандою на кордоні триває, вона приносить результати і буде продовжена, попри тиск і намагання перешкодити тим процесам, які започатковані в рамках урядової ініціативи «Україна без контрабанди». Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час спілкування зі ЗМІ в Луцьку. Глава Уряду перебуває з робочою поїздкою на Волині.

«Я вийшов у публічну площину, оголосив війну контрабанді разом з ДФС, МВС, Нацполіцією - аби припинили ввезення товарів за контрабандними схемами. Боротьба розпочалась. Нам непросто, адже у цих структурах також є паршиві вівці, які сприяли схемам, - сказав Володимир Гройсман. - Я буду захищати керівництво митниці і ДФС, які розпочали реальну боротьбу з контрабандою».

Глава Уряду наголосив, що лише за липень обсяг надходжень по митниці збільшився на 6,2 млрд грн. Ці кошти потрапили в бюджет і були направлені на соціальні програми.

«Ми прикрили два найсильніші клани, які займались всіма потоками контрабанди в Україні, - зазначив Володимир Гройсман. - Це постійна боротьба, у якій ми маємо перемогти. Я зайняв цю позицію і буду її тримати. І дуже добре, що є такі керівники, як Продан (Мирослав Продан, керівник ДФС), який сказав, що буде виконувати це завдання як завдання честі, попри те, що на нього та його родичів вже тиснуть».

Глава Уряду також звернув увагу, що протягом місяця глава ДФС оприлюднить результати розслідувань фактів контрабанди лісу – з прізвищами і посадами. А наразі є доручення МВС та Держаудитслужбі всебічно сприяти розслідуванню, яке проходить силами НАБУ за фактами, наведеними Державною фіскальною службою щодо контрабанди інших товарів – передусім контейнерів бізнесменів Амінєва-Сердюка, які були заарештовані на Одеській митниці, а потім вкрадені.

«Є багато важливої інформації, про яку будемо говорити відкрито, - підкреслив Володимир Гройсман. - Я дав доручення і МВС, і Держаудитслужбі, і ДФС сприяти розслідуванню, яке буде проводити НАБУ. Подамо матеріали за результатами цього розслідування до Антикорупційного суду. Боремося за Україну».