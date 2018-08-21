В Одесі чоловік налагодив збут зброї

Співробітники Служби безпеки України спільно з Нацполіцією під процесуальним керівництвом прокуратури блокували в Одесі незаконний збут вогнепальної зброї та боєприпасів.

Правоохоронці встановили, що місцевий мешканець налагодив нелегальний бізнес із продажу засобів ураження. Клієнтів ділок підшуковував на тематичних інтернет-форумах.

Оперативники спецслужби затримали зловмисника на під час спроби реалізації чотирьохсот грамів пластиду, двох електродетонаторів, гранати Ф-1 із запалом та тридцяти дев`яти набоїв калібру 7,62 мм.

Під час подальших слідчих дій співробітники спецслужби вилучили із облаштованого одеситом схрону ще два гранатомети РПГ-22, протипіхотну міну МОН-50, десяток ТШ-200 та ТШ-400, шістсот грамів пластиду, чотири детонатори та саморобний вибуховий пристрій.

Наразі затриманому повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності.