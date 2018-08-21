Ворог 23 рази відкривав вогонь по позиціях українських військ

Упродовж минулої доби, 20 серпня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил була напруженою, проте залишалася цілком контрольованою.

Противник 23 рази відкривав вогонь по позиціях наших військ, в тому числі й із застосуванням забороненого важкого озброєння.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках із мінометів калібру 82мм.

Ворожі обстріли здійснювалися по захисниках Кримського, Світлодарська, Попасної, Мар’їнки, Гнутового, Павлополя, Лебединського, Водяного, Широкиного. Поблизу Лебединського противник застосував проти наших захисників 82мм міномети. Також окупанти здійснили обстріл із 120мм мінометів околиць населеного пункту Новолуганське.

Внаслідок обстрілів двоє наших військовослужбовців отримали поранення.

Упродовж поточної доби російські окупаційні війська з озброєння БМП та великокаліберних кулеметів двічі обстріляли позиції українських захисників в районі населених пунктів Лебединське та Водяне.

Втрат серед особового складу Об’єднаних сил протягом цієї доби немає.

За даними української розвідки троє окупантів загинуло, ще двоє - отримали поранення.