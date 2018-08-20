На Київщині затримали "злодія в законі" Дато Агджабединського

Озброєного 33-річного неодноразово судимого за тяжкі злочини кримінального авторитета затримали в с. Гнідин оперативники Бориспільського відділу поліції спільно з працівниками Управління карного розшуку та бійцями батальйону поліції особливого призначення. Там він винаймав будинок за 900 євро в місяць і проживав із особистим охоронцем.

Іноземця вже затримували в травні поточного року, проте, незважаючи на заборону в’їзду на територію нашої держави упродовж 3-х років, він знайшов нелегальний спосіб повернутися..

Цього разу злочинця затримали в рамках проведення операції «Мігрант» і розслідування кримінального провадження за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Під час невідкладного обшуку за місцем його тимчасового проживання поліцейські виявили та вилучили пістолет Макарова, набої до нього та два паспорти, які наразі направлені на експертизу.