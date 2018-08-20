Чоловік у Харкові застрілив поліцейського

У Харкові біля будівлі міської ради відбулася стрілянина. Близько 00:37 за вказаною адресою прибув наряд поліцейських, які побачили пораненого охоронця, а поруч з ним стояв чоловік, який почав стріляти по патрульним. Одна з куль поранила поліцейського. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

Патрульні застосували табельну вогнепальну зброю та знешкодили нападника. Зараз його особа встановлюється. В результаті події до лікарні з вогнепальними пораненнями були доставлені охоронець міськради та поліцейський. Не зважаючи на зусилля медиків правоохоронець помер. Інший поранений знаходиться у стабільному тяжкому стані.