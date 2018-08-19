ООС: Противник 43 рази відкривав вогонь по позиціях українських військ

Упродовж минулої доби, 18 серпня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил була напруженою, проте залишалася цілком контрольованою.

Противник 43 рази відкривав вогонь по позиціях наших військ, у тому числі 4 рази із озброєння, яке заборонене Мінськими домовленостями.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках із озброєння БМП. Відмічено також застосування мінометів калібром 120 та 82 мм.

Обстріли здійснювалися по захисниках Кримського, Новотошківського, Кряківки, Золотого, Попасної, Новоолександрівки, Південного, Авдіївки, Мар’їнки, Новотроїцького, Верхньоторецького, Пісків, Чермалика, Водяного, Гнутового, Лебединського, Павлополя та Широкиного. Поряд із цим, противник обстріляв із мінометів калібром 120 мм захисників Кримського, а із мінометів калібром 82 мм – захисників Кряківки, Авдіївки та Верхньоторецького.

Внаслідок бойових дій двоє українських захисників загинули і двоє отримали поранення.

Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ 4 рази відкривали вогонь по наших позиціях у районах населених пунктів Катеринівка, Павлопіль, Водяне та Широкине. Важке озброєння не застосовувалося

Втрат серед особового складу Об’єднаних сил цієї доби немає.

За даними розвідки двох окупантів знищено, ще шістьох поранено.