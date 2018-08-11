Ворог продовжує нарощувати кількість озброєнь та особового складу поблизу лінії розмежування

Українська сторона СЦКК: СММ ОБСЄ підтверджує різке збільшення порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації та реєструє численні факти переміщення колон військових вантажівок через неконтрольовану ділянку російсько-українського кордону у бік окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Різке збільшення кількості обстрілів з боку збройних формувань РФ призводить до втрат серед військовослужбовців Об`єднаних Сил. Потерпає і мирне населення.

Кількість обстрілів з боку збройних формувань РФ у порівнянні з початком так званого «хлібного перемир`я» зросла з 6-8 до щонайменше 30 випадків щодоби в останній тиждень.

А вже 9 серпня ворог відкривав вогонь по позиціях українських військових 45 разів, в тому числі тричі застосовував важке озброєння.

Зокрема, внаслідок обстрілу збройними формуваннями РФ в районі селища Золоте один військовослужбовець загинув, ще один, а також місцева мешканка були поранені.

Часто збройні формування РФ навмисне використовують присутність у зоні обстрілу цивільного населення. Як це було яскраво продемонстровано того ж 9 серпня під час обстрілу бойовиками позицій українських військових на КПВВ «Майорськ», де терористи відверто використали мирних громадян в якості «живого щита», аби убезпечитись від можливого вогню у відповідь.

Звичайно, така активність з боку збройних формувань РФ потребує значної кількості боєприпасів. І з цим, нажаль, терористи проблем не відчувають.

Спостерігачі СММ змушені визнати, що, користуючись так званим «перемир'ям», окупаційні війська не лише безкарно будують опорні пункти в «сірих» зонах, але й доправляють на окуповані території нові потяги і вантажівки зі зброєю та боєприпасами.

Так, увечері 7 серпня БПЛА СММ виявив колони вантажівок, які в`їжджали на територію України через неконтрольовану ділянку кордону з Російською Федерацією. Переміщення здійснювалось грунтовими дорогами в районі, де немає жодних прикордонно-пропускних пунктів.

Зокрема, 12 вантажівок «КАМАЗ-4310» з тентованими вантажними відсіками, перетнувши кордон, рухалися на Захід у 62 кілометрах від Донецька.

Цієї ж ночі у 59 км на Схід від Луганська виявлено колонну з 15 вантажівок військового типу та 6 БРДМ.

Іншу колонну у складі позашляховика, 6 «КАМАЗів» під тентом і одного з кунгом, що рухались так само у західному напрямку, помічено поблизу кордону близько опівночі.

Враховуючи те, що вантажівки такого типу у збройних формуваннях використовуються переважно для перевезення боєприпасів та технічного майна, а вантажопідйомність того ж «КАМАЗ-4310» становить 7 тонн, лише цими виявленими колонами за лічені години підрозділам окупантів було доправлено більше 200 тонн смертельного вантажу.

Водночас збройні формування РФ продовжують нарощувати кількість озброєнь та особового складу поблизу лінії розмежування.

Так, лише 6 серпня за межами виділених місць зберігання озброєння в непідконтрольних Урядові України районах безпілотний літальний апарат СММ ОБСЄ виявив 35 танків Т-72 поблизу селища Тернове та 10 танків Т-72 біля селища Покровка, Донецької області.

Того ж дня у вказаному районі спостерігачі СММ ОБСЄ виявили розгортання збройними формуваннями РФ радіолокаційної станції та вогневих засобів протиповітряної оборони.