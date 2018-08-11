ООС: Противник продовжує стріляти з важкого озброєння

Упродовж минулої доби, 10 серпня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася цілком контрольованою.

Противник 36 разів відкривав вогонь по позиціях наших військ, у тому числі двічі із важкого озброєння.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках із озброєння БМП. Обстріли здійснювалися по захисниках Кримського, Троїцького, Луганського, Залізного, Шумів, Опитного, Мар’їнки, Красногорівки, Новомихайлівки, Богданівки, Гнутового, Лебединського, Павлополя, Водяного та Широкиного. Поряд із цим, противник обстріляв із мінометів калібром 120 мм наші позиції біля Лебединського та Шумів, що на Горлівському напрямку.

Внаслідок бойових дій три захисника України отримали поранення.

Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ двічі обстріляли позиції українських захисників біля Павлополя та Гнутового. Важке озброєння не застосовувалося. Втрат серед особового складу Об’єднаних сил цієї доби немає.

За даними розвідки одного окупанта знищено, чотири дістали поранення.